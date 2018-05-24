В Израиле полагают, что Трамп вскоре признает Голанские высоты израильской территорией

Администрация президента США Дональда Трампа вскоре может признать суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами, сообщил министр разведки Израиля Исраэль Кац, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Полагаю, что есть готовность и высокая вероятность, что это произойдет (США признают Голанские высоты израильской территорией - ред.)", - сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли решение принято в этом году, он добавил: "Да, дайте (им - ред.) несколько месяцев".

"Это идеальное время, чтобы сделать этот шаг. Самым болезненным ответом, который вы можете дать иранцам, является признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами - с заявлением США, провозглашением президента, закреплением (законом - ред.)", - сказал Кац.

Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.

14 мая в Иерусалиме официально открыли посольство США, которое переехало туда из Тель-Авива.