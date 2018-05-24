В США могут ввести пошлины на ввоз автомобилей

Министерство торговли США подтвердило в среду в заявлении, что начало расследование, которое может привести к заградительным пошлинам на импорт автомобилей, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Министерство заявило, что проводит так называемое расследование по статье 232. Это статья американского закона о расширении торговли от 1962 года, которой конгресс дает исполнительной власти право "проводить расследование того, как тот или иной импорт влияет на национальную безопасность". Такого рода расследование ведет министерство торговли по поручению Белого дома. Это расследование - первый шаг на пути к введению пошлин.

Расследование "изучит, привело ли сокращение производства местных автомобилей и запчастей к снижению инноваций и исследований, касающихся новых технологий", сообщило министерство. Кроме того, предстоит определить, была ли затронута тем самым национальная безопасность США.

Министерство подтвердило наличие расследования почти сразу после того, как президент США Дональд Трамп поручил рассмотреть возможность его проведения.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Трамп изучает возможность пошлин в 25% на импортные автомобили.

Трамп неоднократно угрожал введением пошлины на импортные товары для выравнивания гигантского торгового дефицита США с другими странами и для восстановления ряда отраслей американской экономики, прежде всего промышленности и производства.