В США двадцать человек пострадали в ДТП со школьным автобусом

Двадцать человек пострадали в штате Висконсин (США) в результате столкновения грузовой фуры со школьным автобусом, перевозившим учеников одной из школ города Милуоки, сообщает местный телеканал Today's TMJ4 со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел примерно в 10 утра по местному времени около населенного пункта Дефорест. По данным департамента транспорта штата, грузовик врезался в припаркованный на обочине школьный автобус, который остановился на автомагистрали из-за технических неполадок.

Автобус перевозил учеников частной школы Hope Semper Christian School, которые ехали на экскурсию. Четверо из пострадавших получили серьезные травмы, о состоянии остальных не сообщается.

Представители школы на своей странице в Facebook выразили благодарность местным службам за быстрое реагирование и своевременную медицинскую помощь, а также поблагодарили государственные школы района Дефорест за содействие.