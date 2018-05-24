Коалиция США нанесла удар по позициям «Хезболлы» в Сирии

Коалиция во главе с США нанесла удары по позициям ливанской шиитской организации и политической партии "Хезболла", передает Reuters со ссылкой на пресс-службу организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что коалиция атаковала две позиции сирийской армии в районе нефтестанции Т-2 на границе с Ираком (около 100 км).

Также отмечается, что представитель коалиционных войск был недоступен для телефонного комментария.

Ранее США объявили о введении санкций против лидеров "Хезболлы". Санкции коснулись, в частности, заместителя главы "Хезболлы" Наим Кассем и еще трех высокопоставленных функционеров движения, которые входят в его Верховный совет. Также под их действие попали некоторые частные лица и связанные организации.