Коалиция США нанесла удар по позициям «Хезболлы» в Сирии
24 мая 2018 06:58 153
Коалиция во главе с США нанесла удары по позициям ливанской шиитской организации и политической партии "Хезболла", передает Reuters со ссылкой на пресс-службу организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сообщается, что коалиция атаковала две позиции сирийской армии в районе нефтестанции Т-2 на границе с Ираком (около 100 км).
Также отмечается, что представитель коалиционных войск был недоступен для телефонного комментария.
Ранее США объявили о введении санкций против лидеров "Хезболлы". Санкции коснулись, в частности, заместителя главы "Хезболлы" Наим Кассем и еще трех высокопоставленных функционеров движения, которые входят в его Верховный совет. Также под их действие попали некоторые частные лица и связанные организации.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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