США начали переброску военной техники в Восточную Европу

24 мая 2018 08:05

США начинают переброску войск из Бельгии в Восточную Европу в рамках операции Atlantic Resolve, сообщает портал Defence News со ссылкой на представителя американских вооруженных сил в Европе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечается, переброска рассматривается как полномасштабные учения, направленные на отработку перемещения войск по территории Европы на случай возможного военного конфликта на континенте.

В общей сложности будет переброшено около 3,3 тысяч человек личного состава и 650 единиц военной техники, включая 87 танков M-1 Abrams и 18 САУ M-109 Paladin. Вся техника будет отправлена в страны Прибалтики, а также в Польшу, Румынию, Болгарию и Венгрию.

Сообщается, что часть войск перебросят по железной дороге и автотрассам, а также задействуют водный транспорт, который ранее в этих целях не применялся.

Позднее эта группировка войск примет участие в крупных военных учениях Sabre Strike, которые пройдут с 3 по 15 июня в Польше и Прибалтике, и в которых примут участие 18 тысяч военных из стран НАТО.

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