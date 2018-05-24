Порошенко обсудил с Эрдоганом соглашение о свободной торговле

24 мая 2018 07:14

Президенты Украины и Турции Петр Порошенко и Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ускорение переговоров по соглашению о свободной торговле между двумя странами, сообщил украинский президент в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"С президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону обсудили ускорение переговорного процесса по заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией", - написал он.

Он добавил, что переговоры также коснулись сотрудничества в энергетической, авиационной и оборонной сферах.

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