Илон Маск создаст сервис для борьбы с фейками

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил о намерении создать сервис, с помощью которого пользователи смогут оценить достоверность любого материала в СМИ и формировать рейтинг журналистов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Собираюсь создать сайт, на котором общественность сможет оценивать истинность любой статьи и отслеживать рейтинг доверия каждого журналиста, редактора и публикации. Думаю о том, чтобы назвать его Pravda..." - написал предприниматель у себя в Twitter.

Он также запустил голосование с вопросом о необходимости такого ресурса. На момент публикации материала 88 процентов из более чем 68 тысяч проголосовавших посчитали подобную идею полезной.

Он добавил, что сервис должен не только обладать защитой от ботов, но и разоблачать каждого, кто их использует для дезинформации.