Трамп анонсировал новые меры борьбы с незаконной иммиграцией в США
24 мая 2018 07:58 247
Президент США Дональд Трамп пригрозил сократить помощь странам, откуда в США прибывают незаконные иммигранты, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Если кто-то прибывает из любой страны, мы будем вычитать некоторую сумму из помощи", - заявил Трамп, обсуждая нелегальную иммиграцию на круглом столе в Нью-Йорке. По его словам, некоторые страны не делают достаточно для того, чтобы помешать опасным мигрантам переехать в США. Трамп добавил, что изменения в иностранной помощи будут "радикальными" и произойдут "скоро".
При этом Трамп в одиночку не может распоряжаться иностранной помощью. Любые средства в бюджете выделяет конгресс, который в 2017 году проигнорировал требование Трампа серьезно сократить помощь другим странам.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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