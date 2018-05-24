При взрыве в Ираке погибли семь человек
24 мая 2018 08:16 183
В результате взрыва в Багдаде погибли по меньшей мере семь человек, сообщает Associated Press со ссылкой на правоохранительные органы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным агентства, взрыв произошел в одном из парков столицы Ирака. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
Отмечается, что ранения разной степени тяжести получили 16 человек.
Сообщается, что сотрудники правоохранительных служб следили за террористом с того момента, как он проник в парк, однако не смогли предотвратить срабатывание взрывного устройства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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