При взрыве в Ираке погибли семь человек

В результате взрыва в Багдаде погибли по меньшей мере семь человек, сообщает Associated Press со ссылкой на правоохранительные органы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, взрыв произошел в одном из парков столицы Ирака. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Отмечается, что ранения разной степени тяжести получили 16 человек.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных служб следили за террористом с того момента, как он проник в парк, однако не смогли предотвратить срабатывание взрывного устройства.