Ferrari представил уникальный суперкар SP38 для "особенного клиента" - ФОТО

На Конкурсе элегантности на Вилле д'Эсте компания Ferrari представит уникальный суперкар SP38, выпущенный в единственном экземпляре. Автомобиль построен по заказу "одного из преданных клиентов" марки на агрегатах модели 488 GTB, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Подробной информации о Ferrari SP38 пока нет. Известно лишь, что при его создании дизайнеры черпали вдохновение в стилистике модели F40. В частности, сходство с легендарным суперкаром можно заметить в форме заднего антикрыла и крышки моторного отсека.

Обычный Ferrari 488 GTB комплектуется 3,9-литровым твин-турбо двигателем V8, выдающим 670 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента. Разгон с места до 100 километров в час у суперкара занимает три секунды. Максимальная скорость - 330 километров в час.

Модель 488 GTB обладает на 50 процентов большей прижимной силой, чем ее предшественник - 458 Italia. Двухдверка оснащена двойным передним спойлером, активными аэродинамическими элементами и диффузором, сделанным по тому же принципу, что и у болидов Формулы-1.

Представленная в феврале экстремальная модификация 488 GTB под названием Pista получила модернизированную "восьмерку", которая выдает 720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента, а также кузовные панели из углепластика. С нуля до ста километров в час такой автомобиль разгоняется за 2,85 секунды. Его максимальная скорость составляет 340 километров в час.