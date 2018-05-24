ФБР заблокировало сеть связанных с Россией зараженных компьютеров

Федеральное бюро расследований (ФБР) США заблокировало сервер, который управлял сетью из 500 тыс. зараженный компьютеров. В ФБР данные компьютеры связывают с Россией, пишет издание Daily Beast, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что сотрудники ФБР пытались предотвратить деятельность так называемого VPN-фильтра, который связан с группой под названием Fancy Bear. Данное объединение американские спецслужбы подозревали во взломе серверов национального комитета Демократической партии США в 2016 году. В ведомстве считают, что группа связана с Россией.

В издании отметили, что данные компаний Cisco и Symantec указали на наличие вредоносной программы на компьютерах в 54 странах.