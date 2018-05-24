Меркель заявила об уважении ядерной сделки с Ираном

24 мая 2018 09:13

Германия продолжит уважать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Что касается соглашения по Ирану, оно, конечно не идеальное, но другие варианты - еще более нестабильные, поэтому мы все же будем уважать это соглашение ", - заявила она на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.
 

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