Уровень правды в СМИ будет оценивать Илон Маск
24 мая 2018 11:16 208
Американский предприниматель Илон Маск хочет создать сервис для оценки правдивости журналистов. Назвать его он собирается Pravda. Именно так, русским словом "правда". Об этом основатель "Спейс Икс" и "Тесла Моторс" написал в Твиттере. Там же он устроил голосование - пока почти 90 процентов читателей поддерживают бизнесмена, сообщает телеканал "Россия 24", передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Маск давно конфликтует с западными СМИ - сначала он судился с BBC из-за слов ведущего "Топ Гир" Джереми Кларксона о его машине, а затем жестко критиковал "Таймс" после материала о слабой батареи Теслы.
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