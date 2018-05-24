КНДР уничтожает ядерный полигон

Демонтаж северокорейского ядерного полигона Пхунгери начнется в ближайшее время в присутствии международных наблюдателей, обещают в Пхеньяне. Накануне группа журналистов из России, США, Великобритании, Китая, Южной Кореи выехала на место. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Главный в Северной Корее тестовый полигон Пхунгери, с 2006 года проводил все свои ядерные испытания. Снимки опубликованы как раз, когда группа иностранных журналистов прибыла в город Вонсан на северо-востоке Корейского полуострова, откуда на поезде их отправили к этому военному объекту, расположенному в труднодоступной местности среди гор. От ближайшего населенного пункта по железной дороге туда добираться - 15 часов.

В Пхунгери уже установлены камеры для прямой трансляции. В течение двух суток власти обещают на глазах иностранных СМИ продемонстрировать приверженность договоренностям межкорейского саммита о ликвидации своего ядерного потенциала - и показательно взорвать этот полигон. Точное время пока не определено.

Все зависит от погодных условий, но так или иначе это должно произойти до конца рабочей недели. Накануне к журналистам из Китая, России, Британии и США присоединились 8 коллег из южнокорейских изданий и телекомпаний. Пхеньян до последнего момента тянул с одобрением их приезда. Допуск на свой стратегический объект репортеров из Южной Кореи, с которой Северная технически по-прежнему в состоянии войны, с точки зрения Пхеньяна, подчеркивает искренность его намерений избавить Корейский полуостров от ядерного оружия.

Главный зритель, ради которого это событие устраивается в первую очередь, - Соединенные Штаты. Но ожидать, что оно произведет на них должное впечатление, не приходится. Вашингтон настаивает на том, чтобы Пхеньян согласился передать ему все свои ядерные технологии. Иначе Дональд Трамп угрожает прервать едва начавшийся диалог с КНДР, и в этом случае его историческая встреча с Ким Чен Ыном в Сингапуре просто не состоится.