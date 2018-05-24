Здание кинотеатра рухнуло в Аргентине, есть погибший - ВИДЕО

В Аргентине в провинции Тукуман рухнуло здание старого кинотеатра. Видео опубликовали очевидцы, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Один человек погиб, еще трое получили ранения. Спасатели продолжают разбирать завалы. На месте работает полиция. Здание было построено в 1923 году.

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