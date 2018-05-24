Массовое отравление военнослужащих в Турции - ПОДРОБНОСТИ

24 мая 2018 09:37

В одной из воинских частей в турецкой провинции Амасья произошло массовое отравление военнослужащих, пишут в четверг турецкие СМИ.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Сообщается, что отравление было зафиксировано после проведения дератизации [комплекс мер по борьбе с грызунами] помещения.

По данным СМИ, был госпитализирован 81 военнослужащий. В настоящее время состояние пострадавших оценивается как нормальное.

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