В КНДР снова пригрозили отменой переговоров с США
В северокорейском МИД заявляют, что только от Вашингтона зависит, где встретятся стороны - за столом переговоров или "в решительной ядерной схватке". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на life.ru.
КНДР снова пригрозила отменой саммита с США, поставив условие: Вашингтон должен "прекратить проводить враждебную политику в отношении Пхеньяна".
- Если США проигнорируют добрую волю КНДР и продолжат совершать незаконные и возмутительные поступки, я предложу высшему руководству страны пересмотреть решение о проведении саммита лидеров КНДР и США, - приводит агентство ЦТАК слова замглавы МИД КНДР Чхве Сон Хи.
Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына должна состояться 12 июня в Сингапуре. При этом ранее Пхеньян уже грозил отменить переговоры из-за совместных военных учений Вашингтона и Сеула.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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