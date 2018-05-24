США высылают венесуэльских дипломатов

Вашингтон вводит зеркальные меры и высылает из страны двух дипломатов Венесуэлы, сообщает Госдепартамент. Поверенному в делах Венесуэлы в США и заместителю генконсула в Хьюстоне предписано покинуть Штаты в течение 48 часов, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Напомним, 22 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал покинуть страну дипломатов из США за усиление экономических санкций против республики после проведенных выборов.