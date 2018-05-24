Посол США рассказал, когда могут подготовить мирный план по Палестине

Посол США в Израиле Дэвид Фридман дал понять, что новый американский план ближневосточного урегулирования может быть представлен через несколько месяцев, и выразил надежду на то, что палестинское руководство пересмотрит отказ от сотрудничества с инициативой, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В интервью 13-му каналу местного телевидения дипломат предположил, что палестинцам будет сложно ответить "нет" на предложение лучшего будущего, и предупредил, что нежелание сесть за стол переговоров вряд ли хорошо воспримут в Белом доме.

"Я думаю, что, если мы сможем в следующие несколько месяцев предложить что-то, сулящее лучшее, более оптимистичное и многообещающее будущее палестинскому народу... Я верю в демократию, я верю, что, если народ проявит интерес, то у руководства не останется выбора", - сказал Фридман.

Фридман заверил, что, несмотря на близость с Израилем, США способны выполнять роль "честного брокера".

"Мы честный брокер. Мы невероятно близки с Израилем... но это не означает, что мы не можем помочь привести стороны к мирной сделке", - сказал дипломат.

Фридман также выразил уверенность в готовности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к уступкам во имя мира, если он будет уверен, что американские предложения отвечают "высшим интересам" его страны.