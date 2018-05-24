В Шотландии открылся загадочный "небесный портал" - ВИДЕО
24 мая 2018 10:03 146
Жители шотландского города Мидлотиана сняли на видео странный "портал" в небе и выложили в YouTube, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Объект внушительного размера излучал синий свет. Съемка была сделана перед рассветом. По словам очевидцев, туда залетел НЛО и портал сразу же закрылся.
Пользователи гадали: это гуманоиды или всего лишь лунный свет, который может иногда давать иллюзию, пока спутник скрывается за облаками.
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