Турок расстрелял семейную пару в отместку за гибель брата - ВИДЕО

В Турции мужчина решил отомстить за смерть своего брата и расстрелял супружескую пару у входа в госпиталь в Стамбуле. Об этом сообщает Hurriyet.

Момент преступления зафиксировали камеры наблюдения.

В результате инцидента погибли два человека.

На кадрах видно, как на пороге госпиталя передвигающийся на костылях мужчина пришел на обследование, а у входа его встретил преступник, сразу же открыв огонь из пистолета. Шесть пуль попали в пациента, еще две в его супругу. Также ранения получили оказавшиеся рядом женщины, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Супруги скончались на месте.

По предварительным данным, мужчина решил пойти на преступление из-за мести за гибель своего брата во время коммерческого конфликта осенью 2017 года. Тогда две фирмы не поделили школьные подряды, а их представители устроили битву во дворе. После этого брат преступника выхватил нож, но был убит полицейскими, как и еще один участник противостояния. В конфликте тогда участвовал и Рамзан Сари - тот самый пациент, которого застрелил у госпиталя преступник.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

