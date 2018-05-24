Турок расстрелял семейную пару в отместку за гибель брата - ВИДЕО
В Турции мужчина решил отомстить за смерть своего брата и расстрелял супружескую пару у входа в госпиталь в Стамбуле. Об этом сообщает Hurriyet.
Момент преступления зафиксировали камеры наблюдения.
В результате инцидента погибли два человека.
На кадрах видно, как на пороге госпиталя передвигающийся на костылях мужчина пришел на обследование, а у входа его встретил преступник, сразу же открыв огонь из пистолета. Шесть пуль попали в пациента, еще две в его супругу. Также ранения получили оказавшиеся рядом женщины, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Супруги скончались на месте.
По предварительным данным, мужчина решил пойти на преступление из-за мести за гибель своего брата во время коммерческого конфликта осенью 2017 года. Тогда две фирмы не поделили школьные подряды, а их представители устроили битву во дворе. После этого брат преступника выхватил нож, но был убит полицейскими, как и еще один участник противостояния. В конфликте тогда участвовал и Рамзан Сари - тот самый пациент, которого застрелил у госпиталя преступник.
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