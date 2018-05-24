Бинали Йылдырым о мерах по снижению курса доллара в Турции
24 мая 2018 10:32 78
Правительство Турции, а также Центробанк предпримут меры для предотвращения роста курса доллара, сказал премьер-министр Бинали Йылдырым, сообщают в четверг турецкие СМИ. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
По словам Йылдырыма, рост курса доллара по отношению к турецкой лире является временным явлением спекулятивного характера.
Он отметил, что в ближайшие дни курс доллара в Турции понизится.
Напомним, что официальный курс на 23 мая составляет 4.8551 TL/USD, в то время как в начале месяца один доллар США стоил 4.1344 лиры.
Напомним, что 16 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с главой Центробанка Муратом Четинкая.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
10:13 127
США высылают венесуэльских дипломатов
-
23 Май 17:22 21 155
-
23 Май 13:20 12 951
-
23 Май 14:20 12 291
-
23 Май 21:53 7 782
-
23 Май 19:17 6 821