Бинали Йылдырым о мерах по снижению курса доллара в Турции

Правительство Турции, а также Центробанк предпримут меры для предотвращения роста курса доллара, сказал премьер-министр Бинали Йылдырым, сообщают в четверг турецкие СМИ. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

По словам Йылдырыма, рост курса доллара по отношению к турецкой лире является временным явлением спекулятивного характера.

Он отметил, что в ближайшие дни курс доллара в Турции понизится.

Напомним, что официальный курс на 23 мая составляет 4.8551 TL/USD, в то время как в начале месяца один доллар США стоил 4.1344 лиры.

Напомним, что 16 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с главой Центробанка Муратом Четинкая.