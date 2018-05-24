Полет первых турецких F-35 попал на камеры - ВИДЕО

24 мая 2018 11:47

Секретариат оборонной промышленности Турции распространил видео, на котором показан взлет многоцелевых истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II с флагом ВВС Турции с аэродрома в Форт-Уэрте (США). Об этом пишет "Анадолу".

Первый истребитель должен быть передан турецким ВВС в июне.

Два пилота ВВС Турции проходят подготовку в США. Планируется, что в сентябре 2019 года оба F-35A Lightning II, пилотируемые турецкими летчиками, совершат перелет из США в Турцию. Один такой истребитель, отмечает агентство, обойдется Турции в 103 миллиона долларов, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

В мае 2018 года совершил первый полет истребитель пятого поколения F-35A Lightning II с флагом ВВС Турции.

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Полет первых турецких F-35

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