Песков назвал сроки «прямой линии» с Путиным

24 мая 2018 12:01

Прямая линия Владимира Путина пройдет до 14 июня, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью телеканалу НТВ,  передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, президент пообщается с россиянами до начала чемпионата мира по футболу.

Ранее Песков обещал, что Кремль своевременно проинформирует о дате проведения мероприятия.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля.

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