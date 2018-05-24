Песков назвал сроки «прямой линии» с Путиным
24 мая 2018 12:01 115
Прямая линия Владимира Путина пройдет до 14 июня, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью телеканалу НТВ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.По его словам, президент пообщается с россиянами до начала чемпионата мира по футболу.
Ранее Песков обещал, что Кремль своевременно проинформирует о дате проведения мероприятия.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
11:54 148
Биткоин продолжает дешеветь
-
23 Май 17:22 21 899
-
23 Май 14:20 15 058
-
23 Май 13:20 13 544
-
23 Май 21:53 7 846
-
23 Май 19:17 6 929