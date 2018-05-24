Песков назвал сроки «прямой линии» с Путиным

Прямая линия Владимира Путина пройдет до 14 июня, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью телеканалу НТВ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, президент пообщается с россиянами до начала чемпионата мира по футболу.

Ранее Песков обещал, что Кремль своевременно проинформирует о дате проведения мероприятия.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля.