Школьница сняла существо, похожее на знаменитого лох-несского монстра - ВИДЕО

Кадры, снятые школьницей на озере Лох-Несс (Шотландия), зрители посчитали жутковатыми, ведь многие решили, что девочке удалось запечатлеть легендарную Несси, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

8-летняя Лария Аннанд отправилась к знаменитому озеру вместе с бабушкой Мари, и в какой-то момент обе они заметили в воде нечто длинное и тонкое. Существо (если это действительно было существо) плескалось на поверхности, но, к сожалению, оно было слишком далеко, чтобы можно было разглядеть его получше.

В любом случае, зрелище это показалось обеим родственницам настолько интересным и таинственным, что Лария, одолжив у бабушки телефон, сняла диковинное явление на видео.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

