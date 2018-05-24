В Каталонии десятки задержанных за незаконное финансирование т.н. "референдума"

Испанская полиция и спецпрокуратура по борьбе с коррупцией проводят широкомасштабную операцию в Каталонии в связи с нелегальным финансированием так называемого референдума о независимости 1 октября 2017 года и других мероприятий сторонников независимости региона.

По данным агентства Europa Press, уже задержаны 22 человека и не исключены новые аресты. Среди задержанных депутат от партии "Вместе за Каталонию" Франсеск де Далмасес. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает Высший суд Каталонии, подразделение по экономическим и финансовым преступлениям полиции и прокуратура по борьбе с коррупцией проводят обыски в здании Совета Барселоны, зданиях женералитета Каталонии и других учреждениях. В обысках принимают участие в том числе направленные из Мадрида сотрудники полиции, которые помимо Барселоны, работают в Таррагоне и Жироне.

Расследование продолжалось более года и в ходе него выяснилось, что из бюджета через различные компании на счета ассоциаций и организаций, выступающих за независимость, были переведены два миллиона евро.

В общем сложности в четверг будут проведены 20 обысков, говорится в сообщении Высшего суда.

Возбуждены дела по обвинениям в хищениях госсредств, злоупотреблении служебным положением, совершении противозаконных сделок государственными чиновниками, подделке документов и мошенничестве при оказании денежной помощи.