Водитель вел прямой эфир за рулем маршрутки, не зная, что скоро все они погибнут - ВИДЕО

24 мая 2018 13:41

Человеческая глупость не знает границ, и этот водитель - тому доказательство. Мужчина, который находился за рулём микроавтобуса в Венгрии, вёл прямой эфир в "Фейсбуке" прямо на оживлённой дороге. Постоянно отвлекаясь на комментарии и снимая себя, он выехал на встречную полосу, чтобы пойти на обгон, но в итоге в лобовую врезался в грузовик, сообщает The Sun.

В результате страшного ДТП погибло девять человек, включая самого водителя. Ни один из его пассажиров, которые являлись гражданами Румынии, не выжил. Среди погибших была беременная женщина, которая путешествовала вместе со своим мужем. Ещё четверо возвращались домой с работы, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Водитель грузовика получил незначительные травмы. Трагедия произошла в 40 милях от столицы Венгрии Будапешта. Власти заявили, что оплатят возвращение тел на родину.

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В Венгрии жуткое ДТП унесло жизни 9 человек

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