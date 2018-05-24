В Индонезии вулкан выбросил столб пепла на высоту 6 км
24 мая 2018 13:47 8
Пока на Гавайях продолжается извержение одного из самых опасных вулканов, Килауэа, в Индонезии вулкан Мерапи выбросил пепел на высоту 6 километров. Об этом сообщил представитель индонезийского Национального агентства вулканологии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его словам, к вулкану сейчас запрещено приближаться ближе чем на 3 км - не исключено, что из-за движения вулканических пород могут возникнуть провалы земли.
Извержение сопровождалось выделением газов, таких как сероводород и диоксид углерода.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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