В Индонезии вулкан выбросил столб пепла на высоту 6 км

Пока на Гавайях продолжается извержение одного из самых опасных вулканов, Килауэа, в Индонезии вулкан Мерапи выбросил пепел на высоту 6 километров. Об этом сообщил представитель индонезийского Национального агентства вулканологии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, к вулкану сейчас запрещено приближаться ближе чем на 3 км - не исключено, что из-за движения вулканических пород могут возникнуть провалы земли.

Извержение сопровождалось выделением газов, таких как сероводород и диоксид углерода.