Сын Вагита Алекперова возглавил рейтинг богатейших наследников России по версии Forbes

Сын совладельца ПАО "Лукойл" Вагита Алекперова Юсуф сохранил лидерство в рейтинге самых богатых наследников России, составленном изданием Forbes. В списке представлено 20 семей, где на каждого ребенка приходится не менее $2,3 млрд, всего в этих семьях 46 детей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Рейтинг представлен журналом в третий раз. Методика его составления следующая: эксперты издания разделили состояние каждого миллиардера на всех его признанных детей. При этом в расчетах не учитывалась супружеская доля.

"Самым богатым наследником ($17 млрд) снова стал Юсуф Алекперов, единственный сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова", - сообщает журнал. На втором и третьем местах - двое детей основного владельца "Новатэка" и "Сибура" Леонида Михельсона (по $8,9 млрд на каждого ребенка). На четвертом и пятом местах - дети владельца "Еврохима" Андрея Мельниченко (по $7,3 млрд).

Состав участников рейтинга по сравнению с 2017 годом изменился несильно, информирует издание. В нем появилось два новых участника - сын основателя IPG Photonics Валентина Гапонцева Денис и сын совладельца Evraz Александра Фролова Александр. Им уступили места дети основного акционера группы "Сафмар" Михаила Гуцериева и совладельца "Русала" Олега Дерипаски.

Согласно общей статистике, приведенной Forbes, на 20 апреля 2018 года в России насчитывалось 102 миллиардера, а их совокупное состояние составляло $403 млрд. Если эту сумму поделить поровну на общее число их детей - 289, то все эти дети тоже будут миллиардерами со средним результатом $1,4 млрд.