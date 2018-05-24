Отношения между США и КНДР вновь накалились, переговоры под угрозой

Северная Корея может пересмотреть вопрос о саммите с США в случае их "неразумного" поведения, а также заставить их пережить "трагедию, которую они никогда не испытывали и не могли вообразить". Об этом говорится в официальном заявлении заместителя министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, опубликованном северокорейским агентством ЦТАК, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Острую реакцию заместителя министра вызвало высказывание вице-президента США Майка Пенса, сравнившего КНДР с Ливией и заявившего, что в случае, если КНДР не пойдет на отказ от ядерной программы, нельзя исключить развития событий по ливийскому сценарию.

"Можно только догадываться, каким политическим болваном он является, если сравнивает наше государство - ядерную державу - с Ливией, которая установила несколько единиц военного оборудования", - говорится в документе.

Чхве Сон Хи подчеркнула, что именно пример Ливии заставил КНДР укреплять свою обороноспособность.

Замминистра предложила Пенсу "задуматься о страшных последствиях своих слов".

"От решения и поведения США зависит, встретимся ли мы за столом переговоров или на месте ядерного противостояния. Если США будут оскорблять наши добрые намерения и по-прежнему неразумно вести себя, я предложу руководству пересмотреть вопрос о саммите КНДР - США", - заявила Чхве Сон Хи.

Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын намерены провести встречу 12 июня в Сингапуре. Они планируют обсудить возможность нормализации отношений для того, чтобы КНДР не чувствовала угрозы для своей безопасности и прекратила ядерно-ракетные программы.

На прошлой неделе южнокорейское агентство Рёнхап сообщило, что КНДР угрожает отменить встречу из-за совместных военных учений Вашингтона и Сеула. Однако позже американский лидер заявил, что страны продолжают подготовку к саммиту. По его словам, в США не получали уведомление от КНДР об отмене встречи.

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