Незакреплённый крюк снес велосипедиста под колеса бетономешалки - ВИДЕО

На камеры видеонаблюдения на одной из дорог в китайской провинции Гуандун попало ужасное ДТП, которое больше напоминает фрагмент из фильма "Пункт назначения". На кадрах видно, как по проезжей части движется манипулятор, крюк которого не был закреплён. В итоге он попадает в мимо проезжающего велосипедиста, а затем в цементовоз, который, в свою очередь, проезжает по уже пострадавшему мужчине, сообщает LiveLeak.

По данным полиции, один мужчина погиб, второй получил серьёзные травмы. Проводится расследование, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

