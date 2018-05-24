В КНДР отрицают сотрудничество с Ираном и Сирией по ядерным разработкам
24 мая 2018 15:14 63
КНДР никогда не сотрудничала в ядерных разработках с Ираном и Сирией, заявил замглавы института ядерного оружия КНДР Кан Кен Хо. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мы никогда не сотрудничали с этими странами в этом вопросе", - сказал он на вопрос, было ли когда-либо сотрудничество с Ираном и Сирией.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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