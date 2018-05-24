В КНДР отрицают сотрудничество с Ираном и Сирией по ядерным разработкам

КНДР никогда не сотрудничала в ядерных разработках с Ираном и Сирией, заявил замглавы института ядерного оружия КНДР Кан Кен Хо. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы никогда не сотрудничали с этими странами в этом вопросе", - сказал он на вопрос, было ли когда-либо сотрудничество с Ираном и Сирией.