Трое индусов сняли случайно на камеры собственную смерть - ВИДЕО

Трое молодых людей в возрасте от 22 до 28 лет катались себе на велосипеде недалеко от города Раджсаманд, Западная Индия. Заметив красивый водоем, они остановились, и решили снять видео, установив один из телефонов на краю пруда, передает Day.Az со ссылкой на ochevidets.ru.



Побрызгали друг на друга водой, затем один из них решил прыгнуть в воду вниз головой...для этого он выбрал самое глубокое место.



Тут оказалось, что он не умеет плавать, и два его верных друга поспешили на помощь, прыгнув за ним в пруд. Как выяснилось, плавать не умел никто из этой троицы. Менее чем за три минуты все они утонули.



Родственники молодых людей вскоре обратились в полицию, которая и нашла злосчастный водоем и телефон на берегу.

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