Мэрия Амстердама помогает жителям худеть
Мэрия Амстердама помогает жителям худеть. Детям раздают фрукты, для взрослых проводят дешевые программы по похудению, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Кроме фруктов, у каждого ребенка - бутылочка с водой. Пить газировку и сок в школах запрещено. Исключений не делают даже на праздники. Если у ребенка День рождения, то угощения тоже должны быть здоровыми.
Детей приучают не только к здоровому питанию, но и к спорту. Физкультура - два раза в неделю, а спортивные секции работают ежедневно. Баскетбол, дзюдо, хоккей, футбол или танцы. Дети ищут, что им по душе, а родителям занятия в секции обходятся всего в 5 евро.
Программу по борьбе с лишним весом у детей разработали в мэрии Амстердама шесть лет назад. И ввели в большинстве местных школ.
На тот момент около 27 тысяч детей в Амстердаме имели лишний вес или ожирение. Сейчас детей с такими проблемами стало меньше, их уже 24,5 тысячи.
И в Амстердаме борются не только с детским ожирением. Занятия по аквааэробике - это часть трехмесячного курса для женщин с лишним весом. Еще в программу входят тренировки на улице, лекции по здоровому питанию и психологическая поддержка.
За участие в программе женщины платят всего 15 евро. Остальное компенсирует городской бюджет.
Несмотря на успехи, в мэрии Амстердама осознают: борьба с ожирением - бесконечный процесс, в котором от горожан зависит больше, чем от властей.
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