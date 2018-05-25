На бразильском острове впервые за 12 лет родился ребенок

В Бразилии на острове Фернанду-ди-Норонья, где законодательно запрещены роды, на свет появился первый за 12 лет малыш. При этом его мама не подозревала о своей беременности, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как пишет местный портал O Globo, ребенок родился 19 мая 2018 года. Его 22-летняя мать призналась журналистам, что была "ошарашена" в связи с произошедшим, так как проводимые ей тесты на беременность давали отрицательный результат.

"В пятницу вечером у меня заболел живот, я пошла в ванную и увидела, что что-то спускается у меня между ног", - призналась она.

Молодая мама позвала своего бойфренда, который помог ей перерезать пуповину. Ребенка доставили в ближайшую больницу. Подробности о его состоянии не уточняются.

Остров Фернанду-ди-Норонья расположен в 350 километрах от материка. Его население составляет примерно три тысячи человек, и там нет роддомов. В этой связи по закону беременным женщинам полагается ехать на материк.

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