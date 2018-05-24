Коалиция США опровергла данные об авиаударе по сирийской армии

24 мая 2018 16:03

Коалиция под руководством США официально опровергает сообщения об ударе коалиции по позициям сирийской армии. Об этом сообщил РИА Новости представитель коалиции, передает Day.Az.

"Данные сообщения ложны, коалиция не наносила удара по позициям сирийской армии", - заявил представитель коалиции.

По его словам, коалиция по-прежнему занимается борьбой с запрещенной в России террористической группировкой ИГ и "созданием условий для дальнейших операций для стабилизации ситуации".

"Наша миссия не изменилась", - заключил представитель коалиции.

В четверг сирийское национальное агентство САНА сообщило со ссылкой на военный источник, что ВВС возглавляемой США коалиции атаковали позиции армии САР в провинции Дейр-эз-Зор.

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