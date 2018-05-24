В России произошла жуткая бойня - ВИДЕО

Трагедия, жертвами которой стали шесть человек, включая самого стрелка, произошла в селе Булгунняхтах Хангаласского улуса, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

По словам старшего помощника руководителя регионального СУ СКР Надежды Дворецкой, тела всех погибших были обнаружены в трех разных домах.

- По предварительным данным, 65-летний житель села, вооружившись гладкоствольным ружьем "Вепрь", пришел в дом своих соседей и на почве личных неприязненных отношений произвел несколько выстрелов в находившихся там женщину, мужчину и ребенка, -рассказала она.

Далее злоумышленник направился в соседний дом, где расправился еще с двумя мужчинами. После случившегося преступник вернулся к себе домой и совершил самоубийство.

Личности погибших установлены. В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - заключила Дворецкая.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

