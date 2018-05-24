Парень чудом избежал гибели под колесами авто - ВИДЕО
24 мая 2018 16:35 192
Чудесное спасение попало в объектив камеры наблюдения. Молодой человек буквально на секунды разминулся с верной гибелью, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
На записи видно, как парень стоит у автомобиля, а потом делает шаг, чтобы что-то объяснить своему собеседнику. Через считаные секунды на это место, протаранив стену и машину, влетает другой автомобиль.
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