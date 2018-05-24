Вышел трейлер нового фильма об Элвисе Пресли - ВИДЕО

В Сети опубликовали трейлер документального фильма "Король". Его снял Юджин Джакери. Лента рассказывает о том, как из простого деревенского мальчика Элвис Пресли превратился в короля рок-н-ролла, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Также авторы фильма решили затронуть политическую часть. Фильм расскажет, как страна Пресли теряла свою демократию.

В прокат фильм выходит 22 июня.

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