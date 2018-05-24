Сильный взрыв на фабрике в Турции, есть погибший и раненые
24 мая 2018 17:52 222
В Анкаре произошел взрыв на пороховой фабрике, пишут в четверг турецкие СМИ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщается, что в результате взрыва погиб один человек и ранены четверо.
О причинах взрыва не сообщается.
По данным СМИ, все раненые доставлены в больницу, в настоящее время на месте инцидента работают отряды спасателей.
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