Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп объявил об отказе от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, проведение которой было предварительно запланировано на 12 июня в Сингапуре. Об этом говорится в письме хозяина Белого дома, распространенном американской администрацией в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В то же время Трамп отметил, что в будущем будет готов встретиться с северокорейским лидером.

Отказ от проведения саммита президент Соединенных Штатов объяснил открытой враждебностью, проявленной лично Ким Чен Ыном в его недавних заявлениях в адрес Вашингтона. "Эта упущенная возможность - действительно печальный момент в истории", - заключил Трамп.

24 мая северокорейские власти в присутствии иностранных журналистов взорвали все три действовавшие шахты вместе с наземными постройками на ядерном полигоне Пхунгери.