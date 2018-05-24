Британская сеть супермаркетов вводит маркировку об отсутствии в упаковке пластика

Британская сеть супермаркетов Iceland обязалась в течение месяца ввести знак с надписью "без пластика" (plastic free) на фирменной упаковке всех продуктов, выпускаемых под собственной торговой маркой магазина. Предназначение маркировки - информировать потребителей о том, что в составе пакетов и коробок, в которых находятся продукты питания и напитки, нет пластика ни в каком виде. По мнению Iceland, инициатива поможет покупателям находить более экологичные товары. Об этом сообщает газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сеть Iceland также заявила, что планирует распространить новую систему маркировки на весь ассортимент товаров, и полностью откажется от использования одноразовой пластиковой упаковки к 2023 г.

"С учетом того, что на сектор продуктового ритейла в Великобритании приходится свыше 40% пластиковой упаковки, для британских супермаркетов настало время объединиться, чтобы взять на себя инициативу по этому вопросу", - предложил Ричард Уолкер, управляющий директор сети Iceland.

К акции уже присоединились нидерландская сеть супермаркетов Ekoplaza и английский бренд чая Teapigs. Они также начнут маркировать экологически чистую упаковку знаком "без пластика". Ekoplaza намерена внедрить новую практику во всех своих 74 магазинах, расположенных на территории Нидерландов.

Организатор экологической инициативы - общественное движение A Plastic Planet, борющееся за сокращение использования пластика, - надеется, что в скором времени примеру брендов последуют и другие ритейлеры.

"Наш "знак доверия" устраняет путаницу символов и ярлыков, и говорит вам только одно - в этой упаковке нет пластика, а значит у покупателя не должно быть чувства вины, - считает Шан Сазерленд, сооснователь A Plastic Planet. - Наконец-то покупатели могут стать частью решения проблемы, а не частью самой проблемы".

Согласно данным расследования, проведенного The Guardian в январе 2018 г., супермаркеты ответственны за образование 1 млн т пластиковых отходов в год. Шан Сазерленд уверена, что новая система маркировки кардинально изменит подход потребителей к приобретению товаров, и в итоге приведет к радикальному сокращению количества пластиковых отходов.

Загрязнение пластиком вод Мирового океана и суши, как отмечает The Guardian, превращается в глобальную катастрофу, грозящую непредсказуемыми последствиями. Ученые находят пластик в организмах рыб, птиц, морских млекопитающих, а микропластик - в водопроводной воде и морской соли.