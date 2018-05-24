Восемь женщин обвинили актера Моргана Фримена в домогательствах

Восемь женщин обвинили голливудского актера Моргана Фримена в неподобающем поведении и сексуальных домогательствах. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Дождь.

На эту тему с телеканалом общались 16 человек. Восемь из них сказали, что стали жертвами домогательств со стороны Фримена, еще восемь сообщили, что были свидетелями этого. Все 16 при этом описали поведение Фримена на съемочной площадке как "неподобающее".

CNN при этом отмечает, что обращался к "десяткам" людей с просьбой прокомментировать поведение актера, и несколько из них сказали, что никогда не замечали в нем ничего сомнительного. Представитель Фримена обвинения не прокомментировал.

Одна из женщин рассказала, что Фримен домогался до нее на съемках фильма "Уйти красиво" в 2015 году. Имя женщины CNN не называет. Она рассказала, что однажды Фримен "пытался задрать мою юбку и спрашивал, надела ли я нижнее белье". По словам женщины, подобное происходило на протяжении нескольких месяцев.

Еще одна женщина, работавшая в съемочной команде фильма "Иллюзия обмана", рассказала, что Фримен неоднократно сексуально домогался ее и ее ассистентки, комментируя их фигуры. "Мы знали, что если он придет [на съемки], то нельзя надевать одежду, которая показывала нашу грудь или ягодицы", - рассказала она. Ее имя также не называется.

Четыре человека в разговоре с CNN рассказали, что Фримен своим поведением заставляет женщин неприятно чувствовать себя на работе. Еще двое человек, включая сотрудницу съемочной группы "Уйти красиво", сообщили, что Фримен трогал их против их воли.