Президент Южной Кореи созвал встречу с министрами после отмены саммита США с КНДР

24 мая 2018 20:54

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проводит срочную встречу с министрами после заявления американского лидера Дональда Трампа об отмене саммита с КНДР, передает Day.Az со ссылкой на RT.

Как сообщает "Рёнхап", во встрече принимают участие секретарь Совета национальной безопасности страны, глава МИД Южной Кореи, глава Министерства по делам национального объединения, а также министр обороны и глава Национального разведывательного управления.

"Мы пытаемся понять намерения президента Трампа и проанализировать, что конкретно он имел в виду", - заявил представитель администрации южнокорейского президента.

Ранее президент США Дональд Трамп направил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну письмо, в котором отказался от проведения саммита в Сингапуре 12 июня.

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