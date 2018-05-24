Захват заложников в Москве, есть погибший - ОБНОВЛЕНО

23:07



На востоке Москвы, где вооруженный мужчина взял в заложники семью из трех человек, погиб один из заложников. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Москве.

"Злоумышленник причинил одному из удерживаемых им людей, мужчине, телесные повреждения, в результате которых тот скончался", - говорится в сообщении.

Как отмечается, мужчина был задержан сотрудниками полиции и Росгвардии.

По данным ведомства, при задержании злоумышленник нанес себе ножевое ранение. В настоящее время он отправлен в медучреждение.

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22:45

На востоке Москвы вооруженный мужчина взял семью в заложники, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления МВД по городу.

"При проверке сообщения установлено, что находящийся в квартире мужчина произвел выстрел в потолок и незаконно удерживает в помещении семью из трех человек, которые проживают в соседней комнате указанной квартиры", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время территория вокруг дома оцеплена.

Отмечается, что полицейские проводят мероприятия по задержанию захватчика. По предварительным данным, мужчина взял заложников из-за конфликта на бытовой почве.