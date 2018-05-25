В результате взрыва в ресторане в Канаде пострадали 15 человек - ВИДЕО

25 мая 2018 09:09

В результате взрыва в ресторане в канадском городе Миссиссога в провинции Онтарио пострадали 15 человек.
Как сообщает CBC News, взрыв произошёл в ресторане индийской кухни, передает Day.Az со ссылкой на RT.

Трое пострадавших, по данным медиков, находятся в критическом состоянии.

О причинах взрыва не сообщается.

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Сильный взрыв прогремел в канадском ресторане

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