В результате взрыва в ресторане в Канаде пострадали 15 человек - ВИДЕО
25 мая 2018 09:09 550
В результате взрыва в ресторане в канадском городе Миссиссога в провинции Онтарио пострадали 15 человек.
Как сообщает CBC News, взрыв произошёл в ресторане индийской кухни, передает Day.Az со ссылкой на RT.
Трое пострадавших, по данным медиков, находятся в критическом состоянии.
О причинах взрыва не сообщается.
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