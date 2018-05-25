Эрдоган снизил дорожные штрафы
25 мая 2018 09:17 281
Президент Турции Эрдоган своим очередным указом на 60 процентов снизил дорожные штрафы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В апреле в Турции, согласно отчету управления полиции страны, были зарегистрированы 35 836 ДТП, в которых погиб 221 человек.
Как отмечается, за минувший месяц число пострадавших в результате ДТП составило 15 963 человека.
Согласно отчету, за указанный период самое большое количество дорожных инцидентов произошло в результате боковых столкновений (4992 случая).
Кроме того, зарегистрированы 30 случаев цепных аварий.
"Причиной 143 ДТП, произошедших за указанный период, стало превышение скорости", - говорится в отчете.
281 ДТП произошло из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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