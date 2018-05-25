Эрдоган снизил дорожные штрафы

Президент Турции Эрдоган своим очередным указом на 60 процентов снизил дорожные штрафы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В апреле в Турции, согласно отчету управления полиции страны, были зарегистрированы 35 836 ДТП, в которых погиб 221 человек.

Как отмечается, за минувший месяц число пострадавших в результате ДТП составило 15 963 человека.

Согласно отчету, за указанный период самое большое количество дорожных инцидентов произошло в результате боковых столкновений (4992 случая).

Кроме того, зарегистрированы 30 случаев цепных аварий.

"Причиной 143 ДТП, произошедших за указанный период, стало превышение скорости", - говорится в отчете.

281 ДТП произошло из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.