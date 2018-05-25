Полиция показала фото подозреваемых во взрыве в канадском ресторане - ВИДЕО -ФОТО

Канадская полиция предполагает, что взрыв в ресторане в городе Миссисауга устроили двое мужчин. Они привели в действие самодельное взрывное устройство, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Камера наблюдения запечатлела подозреваемых, которые покинули заведение сразу после взрыва. Это двое белых мужчин, которые скрыли свои лица с помощью бейсболок и капюшонов.

В результате взрыва пострадали до 15 человек, трое в критическом состоянии госпитализированы в Торонто.

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