Полиция показала фото подозреваемых во взрыве в канадском ресторане - ВИДЕО -ФОТО

25 мая 2018 09:27

Канадская полиция предполагает, что взрыв в ресторане в городе  Миссисауга устроили двое мужчин. Они привели в действие самодельное взрывное устройство, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Камера наблюдения запечатлела подозреваемых, которые покинули заведение сразу после взрыва. Это двое белых мужчин, которые скрыли свои лица с помощью бейсболок и капюшонов. 

В результате взрыва пострадали до 15 человек, трое в критическом состоянии госпитализированы в Торонто.

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Сильный взрыв прогремел в канадском ресторане

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