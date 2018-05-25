Уничтожение ядерного полигона Северной Кореи показали на видео - ВИДЕО

В Сети появилось видео демонтажа объектов при помощи взрыва. Ролик был опубликован на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах запечатлено, как три расположенные на ядерном полигоне в КНДР испытательные шахты были уничтожены. Решение было принято властями Северной Кореи.

Уничтожение полигона Пхунгери должно было продемонстрировать открытость республики в вопросе завершения ядерных испытаний, передает РИА "Новости".

Президент США Дональд Трамп ранее заявил об отказе от встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном из-за якобы оскорбительных заявлений со стороны северокорейских властей.

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