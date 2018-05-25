В России начинаются проверки Facebook

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил в интервью газете "Известия", что в этом году начнется проверка Facebook на предмет исполнения российских законов, вопрос блокировки социальной сети на повестке дня пока не стоит, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"До конца года мы проверим компанию Facebook. Ни в коем случае сразу ставить вопрос о блокировке не будем. В зависимости от результатов проверки мы их можем оштрафовать, получить от них юридически значимые документы, когда они намерены исполнить законы РФ. Это процесс, который начнется в конце нынешнего года", - сообщил Жаров.

Глава Роскомнадзора подчеркнул, что компания работает в России и должна соблюдать российские законы. "Прежде всего, это закон о локализации баз данных наших граждан на территории РФ и своевременное удаление запрещенного контента, а с этим у компании Facebook все не очень хорошо", - сказал он.

Жаров отметил, что сегодня "больной темой" является распространение недостоверной информации в соцсетях. "Ложная информация - буквально бич. Ответственность за фейковые новости должна быть, а вот какая, это требует обсуждения. Чаще всего такая информация распространяется в социальных сетях с шифрованным трафиком", - сказал глава Роскомнадзора.

Он отметил, что заблокировать один аккаунт в Facebook невозможно, в таком случае из-за особенностей ее архитектуры блокируется вся социальная сеть. "Поэтому нужно обсуждать иные способы порицания - возможно, финансовые", - добавил Жаров.

В апреле Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий штраф до 50 миллионов рублей за отказ удалить недостоверные и порочащие честь и достоинство сведения в социальных сетях.

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